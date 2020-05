Napoli, rompe vetro di un’auto in sosta e ruba album fotografici: arrestato

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in vico Maione da un uomo che ha riferito di aver visto una persona, a bordo di uno scooter, infrangere il finestrino di un un’auto in sosta ed asportare qualcosa dall’interno della vettura.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato in piazza Giuseppe Di Vittorio e trovato in possesso di un cacciavite e di sette album fotografici, del valore di 850 euro, che sono stati restituiti al proprietario.

Pasquale Caldarelli, 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.

COMUNICATO STAMPA

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK