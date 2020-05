Napoli, soccorritore del 118 chiede di usare il bagno: “No voi non potete”

NAPOLI – Episodio sconcertane per i soccorritori del 118. Questa mattina, come riportato sulla pagina ufficiale di Nessuno Tocchi Ippocrate, è stato negato ai soccorritori di poter usufruire del bagno all’interno di un bar. Il motivo non è stato spiegato ma si suppone che a causa della paura di un probabile contagio per il coronavirus è stato vietato l’utilizzo.

IL POST DI “NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE”

“È successo pochi minuti fa in un noto locale di via Toledo. Una postazione 118 tipo India , libera da intervento, si è fermata in un Bar per prendere 2 bottigliette di acqua, dopo aver pagato ,il soccorritore ,chiede di usufruire del bagno (visto che l’ambulanza in questione non ha una postazione fissa con servizi igienici), la risposta del gestore è stata un secco :”NO, voi non potete usare il bagno!”