Napoli, spacciatore scappa alla vista degli agenti e la fa franca: sequestrata la droga

By redazione

I poliziotti hanno rinvenuto all’interno dello stabile una busta, occultata in un anfratto del ballatoio, contenente cinque confezioni dello stupefacente

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato , durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in vico Croce Sant’Agostino alla Zecca un uomo che, uscendo da un edificio, alla loro vista si è dato alla fuga.

I poliziotti hanno rinvenuto all’interno dello stabile una busta, occultata in un anfratto del ballatoio, contenente cinque confezioni di marijuana per un peso complessivo di circa 627 grammi, un bilancino e diverse bustine per il confezionamento della droga.