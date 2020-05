Napoli, spaventoso incendio: a fuoco pneumatici e rifiuti speciali

NAPOLI – Vastissimo incendio quello che si è sviluppato in zona Gianturco, periferia ad est di Napoli. In fiamme rigiuti di ogni genere: rifiuti speciali, pneumatici es altri cumuli di rifiuti.

Sul posto, secondo quanto riporta Il Mattino, sono presenti alcune squadre dei vigili del fuoco. La colonna di fumo, visibile anche in altri quartieri della città, sarebbe stata generata da un rogo appiccato tra via Ferrante Imparato e via delle Brecce a Sant’Erasmo, una zona tristemente nota per gli sversamenti abusivi nell’area dei due campi rom sgomberati ormai tre anni fa.