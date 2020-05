By Emanuela Condè

NAPOLI – Tragedia questa mattina a Capodimonte. Una ragazza giovanissima, 16 anni, si è lanciata dal Ponte San Rocco di Capodimonte ed è morta sul colpo.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma per la ragazzina non c’è stato nulla da fare. Vano ogni tentativo di soccorso. Il ponte in zona San Rocco di Capodimonte è stato spesso teatro di suicidi.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

FONTE FOTO: GENNARO ACAMPORA