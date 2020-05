Napoli, uomo investito e ucciso da un’auto in corsa: caccia al pirata della strada

NAPOLI – Tragedia a Napoli: questa notte, il cadavere di un uomo è stato trovato in via Carbonara, nella zona di Porta Capuana. Il corpo senza vita si trovava in mezzo alla carreggiata: l’allarme è stato lanciato dai residenti della zona. E’ giallo sulla vicenda: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il decesso sarebbe avvenuto in seguito a un incidente stradale. Un pirata della strada avrebbe travolto la vittima senza prestare soccorso e scappando via.

Sul posto sono giunti i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli e i sanitari del 118. Purtroppo, le condizioni dell’uomo erano già molto gravi, motivo per cui non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli uomini della Sezione Infortunistica della Municipale hanno effettuato i rilievi del caso. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire effettivamente la dinamica dei fatti e risalire al colpevole.

FOTO ANTEPRIMA24

