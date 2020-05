Nascondeva droga nella calza della befana: arrestata 32enne napoletana

NAPOLI – Ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Giuseppe Piazzi in cui hanno trovato quattro buste, occultate in una calza della befana, contenenti diversi involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 70 grammi, la somma di 360 euro e un bilancino di precisione.

Rita Di Roberto, 32enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

