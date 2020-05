Nel giorno della ripresa si ricordano i morti di Coronavirus: minuto di silenzio sul lungomare

By redazione

I ristoratori: “Le istituzioni ci devono stare vicino e non ci devono abbandonare”





NAPOLI – Un minuto di raccoglimento per le vittime del Coronavirus e un lungo e commovente applauso per i medici impegnati in prima linea durante l’emergenza sanitaria. Nel giorno della ripresa della loro attività, i ristoratori di Napoli hanno salutato la ripartenza con un flash mob benaugurante sul lungomare, proprio di fronte a Castel dell’Ovo. Distanze di sicurezza, fianco a fianco, ognuno davanti al proprio locale hanno lanciato il loro appello.

«Viva Napoli, viva Italia, viva i medici – hanno detto commossi dopo l’iniziativa – Le istituzioni ci devono stare vicino e non ci devono abbandonare».

COMUNICATO STAMPA

