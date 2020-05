Nicholas muore accoltellato a 17 anni: un fermato

By Giovanna Iazzetta





GRAGNANO – Nicholas muore accoltellato a seguito di una rissa. Tutto è successo nella notte tra domenica e lunedì, quando per futili motivi c’è stata una rissa sfociata in tragedia.

Nicholas Di Martino, 17 anni, nipote del boss Antonio Carfora ‘o fuoc, boss ergastolano dei Monti Lattari. Il 17enne è arrivato al Pronto Soccorso San Leonardo Castellammare di Stabia dissanguato a causa delle ferite riportate all’inguine e al torace a seguito dell’accoltellamento. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti ma soprattutto se possa esserci un collegamento con l’agguato avvenuto nel pomeriggio. Il 30enne ferito è ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è stato operato d’urgenza. Indaga la polizia del commissariato di Castellammare di Stabia

L’AGGUATO

Un giovane, mentre percorreva a bordo della propria auto, via Pasquale Nastro, è stato avvicinato da due giovani in sella ad uno scooter che hanno ripetutamente sparato al suo indirizzo con una pistola, fortunatamente le lamiere della vettura hanno bloccato i proiettili ed il giovane ha subito soltanto una ferita di striscio al polso. I carabinieri di Castellammare e di Gragnano indagano sull’accaduto.

LE INDAGINI

Pare che attraverso una serrata indagine è stato bloccato un giovane. Il ragazzo in un primo momento collaborativo, alle domande insistenti e più specifiche dei magistrati si è avvalso della facoltà di non rispondere. . Ci sono le immagini delle telecamere che avrebbero ripreso la scena e ci sono le indagini classiche che lo avrebbero incastrato. Telefonate, chat, rapporti. Coinvolte nella rissa altre 6 persone, alla base di quanto successo ci sarebbero scontri per il traffico di droga. Ci sarebbe anche stata una lite la sera precedente a Castellammare. Poi le due bande si sarebbero dato appuntamento a Gragnano dove si è consumato l’omicidio.

