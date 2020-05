Omicidio Apicella, la moglie: “Nessun perdono, devono restare in carcere”

NAPOLI – La morte di Pasquale Apicella ha lasciato un segno indelebile, la famiglia e soprattutto la moglie che non riesce a capacitarsi su quanto successo. Giuliana, attraverso i canali social, lancia un grido: “Mio marito merita giustizia”. La notte fra il 26 e il 27 aprile, l’agente scelto del commissariato Secondigliano Pasquale Apicella, per tutti Lino, è alla guida dell’auto in servizio di pattuglia. Sta dando la caccia a un’Audi A6 con a bordo tre bosniaci di etnia Rom che hanno appena tentato di svaligiare un bancomat. In via Abate Minichini, la volante della polizia viene investita in pieno dalla vettura dei banditi

L’INTERVISTA

In una lunga intervista, rilasciata a Repubblica, attraverso il suo avvocato Gennaro Razzino, Giuliana fa sapere: “Nessun perdono, chi ha ucciso Lino deve restare in carcere”. Ha parlato del marito utilizzando parole d’apprezzamento: “Un grande uomo. E per noi era tutto. Non gli mancava mai il sorriso, era disponibile e presente nonostante il lavoro gli portasse via tanto tempo. Mio marito era il punto di riferimento non solo per me, ma anche per gli amici, la famiglia e spesso anche per le persone estranee. Se poteva aiutare qualcuno, non ci pensava due volte. Era nato per la divisa, la indossava in modo fiero ed io ero fiera che mio marito indossasse una divisa, perché era un’anima buona e poteva fare solo del bene. Era nato per proteggerci e per proteggervi. Amava il suo lavoro e cercava di svolgerlo al meglio delle sue possibilità”.

LE PAURE DELLA MOGLIE DI UN POLIZIOTTO

La donna ha aggiunto: “Come qualsiasi moglie di una persona che veste la divisa, ogni turno era motivo di preoccupazione per me. Quando era in servizio di notte, facevo la nottata insieme a lui. Spesso lo chiamavo per sentirlo e sapere se fosse tutto ok. Lino mi rimproverava, diceva che dovevo dormire e stare tranquilla. Ma era impossibile. Poco prima di Pasqua mio marito si era impegnato a rifornire le ceste solidali. Lo aveva fatto perché ripeteva sempre queste parole: “Noi siamo fortunati a poter mettere il piatto a tavola e con questa pandemia deve essere Pasqua per tutti”.

“NON POSSO PERDONARLI”

“Cosa penso di queste persone preferisco non esprimerlo. La parola perdono – ha detto Giuliana – non è contemplata al momento nel mio dizionario. Mi hanno tolto tutto. Il mio compagno, mio marito, l’amore della mia vita e il padre dei miei figli. Una persona piena di amore e buon senso. Hanno tolto un figlio a una madre e un padre, un fratello a due sorelle, l’amico di tutti. Un’anima buona che ha sempre cercato di aiutare tutti. Hanno spento il sole della mia vita e quella dei miei figli”.

IL RICORDO DEL PAPA’ AI FIGLI

“Mio marito era un eroe e tutto quello che in questi giorni è stato detto di lui confermerà solo la grande e buona persona che era”, ha detto la vedova

