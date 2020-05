By redazione

Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto

Omicidio in pieno centro: uomo uccide la madre a calci e pugni





CASERTA – Tragedia quella che si è consumata in un’abitazione del centro di Caserta dove un uomo ha ucciso a botte la madre. Al momento i motivi del dicverbio ancora non sono chiari ma l’uomo in preda ad un raptus di follia ha riempito di calci e pugni la madre fino a toglierle la vita.

Dopo aver commesso l’omicidio si è recato in questura e si è costituito.

Immediatamente sul posto, secondo quanto riporta CasertaNews, sono giunti i medici del 118 e gli agenti della squadra mobile. La donna era senza vita. Sono tutt’ora in corso le indagini per ricostruire l’accaduto. L’uomo si trova in Questura dove si sta procedendo con l’interrogatorio.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

FOTO DI REPERTORIO

