Orrore al cimitero: apre le tombe e si addormenta dentro, poi devasta tutto

By Giovanna Iazzetta

SARNO – Vasi trafugati, tombe devastate e serrature danneggiate, quanto trovato di parenti dai parenti dei defunti del cimitero di via Sarno Palma.

Il sospetto di quanto avvenuto nel camposanto, pare, sia da imputare ad un uomo di origini straniere, fermato e denunciato già alcune settimane fa dalle forze dell’ordine, che aveva trasformato una tomba nel suo letto: spostava il grosso marmo a chiusura sepolcro e si addormentava all’interno. Usciva di mattina per rientrare di notte. Sono stati proprio i familiari delle vittime i primi ad accorgersi di alcune anomalie alle cappelle. Alcune serrature erano state asportate, altre danneggiate, ed alcune vetrata colpite in più punti. Dall’ala più vecchia del cimitero, poi, su alcune tombe mancano vasi e foto, il sospetto è che anche in questo caso si sia trattata dell’azione dell’uomo. Il cimitero è stato riaperto lo scorso 4 maggio, dopo oltre cinquanta giorni di chiusura forzata a causa dell’emergenza Covid19.

