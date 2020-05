Parete, chiude lo storico Bar Di Ziofrankie: il meritato riposo dopo 20 anni di attività

PARETE – Il Bar Di Ziofrankie non riaprirà più. Punto di ritrovo, nei fine settimana, per i giovani ha deciso di chiudere le serrande per sempre, almeno da quanto scritto sulla pagina Facebook dal titolare del locale.

IL POST D’ADDIO

Franco ha scritto:”Abbiamo aspettato un po’ di tempo prima di pubblicare questo post. Ci avete scritto in tanti chiedendoci quando avremmo riaperto, se avremmo riaperto.

La risposta è no: Zio Frank non riaprirà più.Dopo più di venti anni di attività abbiamo deciso di abbassare le saracinesche e prenderci il dovuto e meritato riposo.Non dimenticheremo le persone che abbiamo “cresciuto” in tutto questo tempo.Non smettete di crederci, perché qualcosa potrebbe ancora succedere.

Grazie per tutto quello che avete fatto per noi, sono stati anni fantastici vi abbraccio forte. Franco”

