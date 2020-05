Passaporto falsificato e droga: arrestato 35enne

Durante la perquisizione in casa è stato trovato in possesso di 2 flaconi di metadone rispettivamente da 40 e 120 ml e non solo





CASERTA – I Carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, nel corso di un servizio di controllo del territorio eseguito in questo centro, hanno proceduto all’arrestato per possesso di documento falsificato e detenzione di sostanze stupefacenti, del cittadino ucraino O. S. cl. 1985, residente a Caserta. L’uomo è stato intercettato dai militari dell’Arma dopo essere rientrato dal sert del distretto 25, sito in Napoli, dove si era iscritto sotto falso nome per ottenere del metadone.

Nel corso del controllo l’uomo ha esibito ai militari dell’Arma un passaporto falsificato. A seguito di perquisizione, lo stesso, è stato trovato in possesso di 2 flaconi di metadone rispettivamente da 40 e 120 ml. Nell’ambito della successiva perquisizione domiciliare, eseguita a carico dell’uomo, sono stati altresì rinvenuti 7 flaconi di metadone da 110 ml, 3 flaconi di metadone da 12 ml e 1 flacone di prazene da 12 mg. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA

