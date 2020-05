Pasta di marijuana nascosta nell’auto: tenta la fuga, inseguito e arrestato

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in corso San Giovanni a Teduccio un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in via Aviglione trovandolo in possesso di 20 plance di pasta di marijuana per un peso complessivo di 2 kg.

Luigi Pagano, 34enne di Pollena Trocchia con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

COMUNICATO STAMPA

