Paura a Giugliano, auto si incendia in strada: in arrivo i pompieri





GIUGLIANO – Paura in questi minuti a Giugliano, nei pressi dello stadio De Cristofaro a Casacelle. Un’auto, per cause ancora da accertare è andata completamente in fiamme. Paura da parte delle persone che stanno transitando in zona, tutti temono in un’improvvisa esplosione. In arrivo i soccorsi.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.

IL VIDEO

🔴ULTIM'ORA – PAURA A GIUGLIANO, AUTO IN FIAMME: SI TEME IMPROVVISA ESPLOSIONELeggi ➡️ https://bit.ly/3fTMTMS Posted by Il Meridiano News on Saturday, May 16, 2020

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui