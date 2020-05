Paura a Qualiano, camion frigo prende fuoco improvvisamente in strada

QUALIANO – Paura nelle prime ore di questa mattina a Qualiano, in via Campana. Un camion frigo ha infatti preso fuoco. Il mezzo apparteneva ad una ditta che consegnava cibo nei negozi di alimentari ed ha improvvisamente preso fuoco. Si è subito diffuso il panico tra i presenti in strada ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco mentre il conducente del mezzo si è subito messo in salvo.

