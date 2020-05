Paura in Campania: 6 scosse di terremoto nella notte

CALABRITTO (AVELLINO) – Paura nella notte in Irpinia dove si sono susseguite sei scosse di terremoto per un valore rispettivamente di 2.1 e 2..3, si sono registrati a Calabritto e Scampitella, rispettivamente all’1.03 e alle 21.44. Ma sono altre quattro le scosse registrate dagli esperti dell’Ingv, tra i due paesi in provincia di Avellino e anche a Caposele, in un’area compresa tra Alta Irpinia e quella della Baronia. Nel solo territorio di Scampitella le scosse, sempre di lieve entità, sono state individuate alle 21.41, per una magnitudo di 1.9, alle 21.44 di magnitudo 2.3 e alle 21.52 di magnitudo 2.1.

