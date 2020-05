By Giovanna Iazzetta

Perde il controllo della bici e precipita in un dirupo: morto 48enne





AVELLINO – Deceduto 48enne di Marigliano. I fatti risalgono a domenica, il ciclista è caduto in un dirupo a Sirgnano, in Irpinia, in località Panoramica.

L’uomo stava percorrendo una strada sterrata quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della bici ed è precipitato in un dirupo. Il ciclista è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale Moscati di Avellino dove poi è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate.

