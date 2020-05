Picchia il padre pretendendo soldi: arrestato 40enne

By redazione





VITULAZIO (CE) – Violenza e maltrattamenti tra le mura domestiche nel casertano. I carabinieri hanno scritto la parola fine. Nella giornata di ieri i militari hanno tratto in arresto un 40enne accusato di maltrattamenti ai danni del genitore.

L’uomo – come riporta edizionecaserta.it – avrebbe minacciato il padre arrivandolo a picchiare allo scopo di farsi dare del denaro. Di fronte al diniego dell’anziano genitore alle continue richieste sarebbe scattata la violenza. Episodi non isolati al punto che lo stesso padre si è deciso a informare le autorità per evitare il peggio.

Nella giornata di ieri poi è scattato l’arresto.