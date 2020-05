Picchiato e gettato in un canale per aver chiesto mascherine per lavorare: arrestati 2 imprenditori





LAZIO – Picchiato e gettato in un canale per aver chiesto mascherine per lavorare: arrestati 2 imprenditori

Il terribile episodio di violenza ha avuto luogo nella giornata di ieri a Terracina, in provincia di Latina. Due imprenditori agricoli hanno licenziato, picchiato e gettato un lavoratore, di origini indiane, in un canale. A scatenare la reazione violenta dei due sarebbe stata la richiesta dell’uomo di poter avere una mascherina ed altri dispositivi di protezione personale.

Le indagini sono partite dopo una segnalazione giunta alla Questura dal pronto soccorso dell’ospedale di Terracina. Il lavoratore 33enne di origini indiane, infatti, si era recato al nosocomio con diverse ferite al capo riconducibili ad un corpo contundente, fratture e lesioni. Proprio a causa delle condizioni dell’uomo, i medici hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

Attraverso proprio il lavoro dei poliziotti, si è riuscito a ricostruire la dinamica entro la quale l’uomo era rimasto ferito. Il 33enne, infatti, era stato picchiato dal datore di lavoro, perché aveva più volte chiesto di avere in dotazione mascherine e altri dispositivi di protezione individuale per operare in sicurezza. L’azienda agricola specializzata nel mercato di ortaggi, però, non ha accolto le richieste del dipendente che è stato licenziato.

A quel punto, il 33enne ha chiesto l’ultimo stipendio e a quest’ultima richiesta i due imprenditori, padre e figlio, lo hanno prima minacciato e poi preso a calci e pugni. Al termine del pestaggio, lo hanno gettato in un canale.

I due imprenditori, rispettivamente di 52 e 22 anni, sono stati arrestati. Il 52enne è stato posto agli arresti domiciliari mentre il figlio è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I due sono accusati dei reati estorsione, rapina e lesioni personali aggravate, nell’ambito dello sfruttamento di braccianti agricoli stranieri.

Infatti, dalle indagini, come riporta Fanpage.it, è emerso che i lavoratori dell’azienda erano tutti di origine straniera. Venivano sfruttati, costretti a lavorare anche dodici ore al giorno nei campi per 4 euro l’ora, sette giorni su sette, senza giorni di riposo. Inoltre, a seguito dei controlli, si è scoperto che le condizioni in cui essi lavoravano non rispettavano le vigenti norme in materia di sicurezza sanitaria.

