Pozzuoli, tamponamento tra due auto finisce in rissa: il video è virale

POZZUOLI – Un banale tamponamento finisce in rissa. E’ accaduto a Pozzuoli, in via Simone Artiaco, nei pressi di una nota farmacia della città flegrea. Come si vede nelle immagini girate da un cellulare e postate, tra gli altri, dal collega Danilo Pontillo, un’utilitaria di colore bianco ha tamponato un’altra vettura. Il conducente di quest’ultima si è avventato infuriato sull’autore del tamponamento aggredendolo prima verbalmente e poi fisicamente. L’aggressore è stato trattenuto da due persone, che hanno evitato il peggio, prima di rimettersi alla guida del suo veicolo probabilmente per proseguire, si spera sia accaduto con più calma, ai successivi passi da effettuare dopo il sinistro stradale. I protagonisti della vicenda erano in strada senza mascherine nè guanti come previsto invece dal recente decreto ministeriale per le misure anti covid-19.

IL VIDEO: