Qualiano, GDF sequestra 3,5 tonnellate di GPL e 430 bombole non a norma

QUALIANO/GIUGLIANO – Bombole non revisionate nè collaudate e vendute a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato, pericolose per l’acquirente. Questo ed altro quanto scoperto, due giorni fa, a Qualiano, nel corso di un blitz della Guardia di Finanza di Giugliano presso il rivenditore “Punto Gas”. Due persone sono state sorprese a riempire una bombola di gas per uso domestico, utilizzando raccordi palesemente modificati, con il rischio di possibili fughe di gas vista l’assenza della necessaria strumentazione per verificare lo stato di carica del contenitore nonchè la sua tenuta, violando gravemente la normativa di prevenzione incendi. I militari hanno così interrotto le operazioni ed effettuato un controllo sull’osservanza delle normative in materia di accertamento o pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e sull’osservanza delle normative in materia di prevenzione incendi prevista per le rivendite di GPL in bombole. I militari hanno così riscontrato i reati di frode in commercio, detenzione di materiale esplodente oltre i limiti consentiti, contrabbando di GPL, rimozione di sistema di sicurezza, imbottigliamento non autorizzato di bombole. Moltissime delle bombole controllate, a centinaia, erano prive del cartellino di collaudo e non indicavano la data di scadenza. Su molte di esse, incrostate dalla ruggine, non era possibile leggere il nome della ditta produttrice, che dev’essere indicato per legge. Erano stati rinvenuti anche secchi di vernice grigia per utilizzati per la colorazione delle bombole presenti sul piazzale, che riportavano lo stesso colore.

Al termine dell’operazione, tre persone sono state denunciate e l’attività è stata sequestrata. In totale è stato sequestrato GPL per un totale di 3500 kg e circa 430 bombole tra quelle piene e vuote, sprovviste dei requisiti necessari.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI