QUALIANO – Incendio poco fa in un appartamento situato al primo piano di un edificio in Piazza Rosselli, nel centro di Qualiano, comune a nord di Napoli. Non sono ancora note le cause del propagarsi delle fiamme, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso.

