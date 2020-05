Qualiano verso la normalità. Ripartono i lavori: rifacimento fogne e centro storico 2.0

QUALIANO – Non si ferma la machina amministrativa nonostante il periodo di pandemia e l’emergenza coronavirus. Gli uffici, i dirigenti e l’assessore ai lavori pubblici Domenico Di Domenico, hanno infatti ultimato l’iter che permetterà la prosecuzione dei lavori al sistema fognario e che porterà al restyling del centro storico. La città si riapproprierà degli spazi persi causa pandemia e li ritroverà, quindi, nuovi e ammodernati.

Lo scorso 27 aprile sono già ripartiti i lavori per il secondo stralcio del potenziamento del sistema fognario in Località Maioni. Il prossimo 11 maggio, poi, riprenderanno i lavori per il potenziamento del sistema fognario anche in via Camaldoli-Circumvallazione esterna.

Lunedì 18 maggio, invece, gli operai riprenderanno a lavorare nel cantiere di via Roma dove sarà ristrutturato l’edificio che ospitava l’ex Municipio.

Restyling, Free tax zone e Isola pedonale al centro per il rilancio del commercio

Il 15 giugno, sarà cantierizzato il centro storico ed inizieranno i lavori di ammodernamento e di riqualificazione urbana di piazza D’Annunzio e di via Roma. Lavori che consegneranno ai cittadini un centro storico 2.0. L’area sarà “Free tax zone” con lo scopo di rilanciare il commercio ed inoltre, la zona diverrà isola pedonale, all’interno della quale saranno poi progettate iniziative ed eventi per dar modo ai qualianesi di vivere la propria città.