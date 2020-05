Ragazzo picchiato dai bulli, ci sono donazioni. Il padre: “No a noi ma al Santobono”

NAPOLI – Il padre di Umberto, il ragazzo vittima dell’ atto di bullismo nella pineta dei Colli Aminei , è intervenuto in diretta telefonica alla trasmissione radiofonica “La Radiazzia”, condotta da Gianni Simioli e con il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, per esprimere il suo pensiero sulla vicenda: “So che tantissime persone vogliono donare soldi ad Umberto e alla nostra famiglia, che si vogliono organizzare raccolte fondi per mio figlio ma dico in tutta sincerità che non è questo di cui abbiamo bisogno. Però se la gente vuol donare si può fare che attraverso il nome di Umberto questi soldi finiscano all’ospedale Santobono per aiutare i bambini.

Umberto ora si sta riprendendo e procede con la sua vita. Se quel video non fosse stato postato sui social magari questa storia non sarebbe mai venuta a galla ma è molto meglio che queste cose non accadano mai.”

“Un gesto bellissimo quello del papà di Umberto che denota quanta generosità e quante profondità di pensiero accomuni tutta la famiglia.

Per poter effettuare una donazione all’ospedale Santobono –Pausilipon : Bonifico bancario intestato a

Fondazione Santobono Pausilipon Onlus IBAN: IT80E0514203419118571075123 – Banca di Credito Popolare.

Ci auguriamo con tutto il cuore che Umberto possa gettarsi alle spalle questo episodio e che possa proseguire serenamente il proprio percorso di vita in tutta serenità. Ai ragazzi vittime di bullismo diciamo di non avere paura e di denunciare perché solo così il fenomeno può essere fermato.”- sono state le parole del Consigliere Borrelli e di Simioli.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui