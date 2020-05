Rapina alla Bnl di Aversa: arrestata la banda di malviventi

By Alessandra Chianese





AVERSA – Circa dieci giorni fa alcuni malviventi avevano messo a segno un colpo presso la Bnl di Aversa, sita in viale Kennedy: i banditi entrati in azione lo scorso 11 maggio avevano compiuto un assalto al portavalori. Gli uomini della Squadra Mobile di Caserta ed agli agenti del commissariato di polizia di Aversa stamattina hanno arrestato i responsabili durante un blitz. Cinque le persone finite in manette, residenti nei comuni di Aversa, Melito e Secondigliano: sono stati portati presso la questura di Caserta.

Sulla vicenda indaga la procura di Napoli Nord: l’accusa è di tentato omicidio, rapina e detenzione di armi da guerra. I malviventi avrebbero ricoperto ruoli diversi durante la rapina.

La rapina fu rallentata dall’intervento di una guardia giurata (residente nella provincia di Avellino) e di un agente della Polfer fuori servizio (residente a Parete) che tentarono di disarmare uno dei ladri, venendo colpiti alle gambe da un altro complice armato di kalashnikov.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere interne della filiale della Bnl: l’aggressione si è sviluppata nell’area destinata ai bancomat. I rapinatori riuscirono a fuggire con un bottino da 100mila euro contenuti in una busta bianca e la pistola della guardia giurata.

Guarda il video

Rapina alla BNL di Aversa: ecco i rapinatori che entrano e sparano a vigilante e poliziotto Rapina alla BNL di #Aversa: ecco i rapinatori che entrano e sparano a vigilante e poliziottoLeggi ➡️ https://bit.ly/35Q4K2F Posted by Il Meridiano News on Monday, 11 May 2020

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK