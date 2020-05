By Alessandra Chianese

I malviventi sono stati inseguiti per chilometri: è caccia ai complici

Rapina in banca nel napoletano: banditi inseguiti, un arresto





SAVIANO/POGGIOMARINO – Rapina in banca questo pomeriggio a Saviano. I banditi si sono dati alla fuga proseguita per chilometri, fino a Poggiomarino, dove i carabinieri hanno ammanettato uno dei malviventi, immobilizzandolo faccia a terra.

Secondo le prime informazioni, i complici sarebbero invece riusciti a fare perdere le proprie tracce. Sul posto sono presenti diverse pattuglie: sono iniziate le ricerche per catturarli nelle campagne della zona. Momenti di paura per chi si trovava in zona, con tante persone costrette a rifugiarsi nelle vicine attività commerciali.

L’uomo preso dai carabinieri è stato portato in ambulanza al più vicino pronto soccorso : ha riportato alcune ferite durante l’operazione di fermo.

Guarda il video

rapina banca ULTIM'ORA – RAPINA IN BANCA NEL NAPOLETANO: BANDITI INSEGUITI, UN ARRESTOLeggi -> https://bit.ly/2TlyuzG Posted by Il Meridiano News on Wednesday, 20 May 2020

