Rapina macelleria nel napoletano, ladro bloccato da altri negozianti: «Vi prego, non fatemi arrestare»

ERCOLANO – Tenta la rapina ad una macelleria in piazza Miranapoli, al confine tra Ercolano e San Sebastiano, ma viene bloccato dai commercianti. Il giovane aveva ha puntato un coltello alla gola del titolare di una macelleria per farsi consegnare dall’uomo i contanti in cassa, poche centinaia di euro.

Al momento della fuga in sella al suo scooter nero, il malvivente ha dovuto fare i conti con la solidarietà degli altri esercenti della piazza, i quali, accorgendosi di ciò che stava accadendo, non ha hanno esitato a scagliarsi contro il rapinatore e a bloccarlo a terra in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

«Lasciatemi andare, non chiamate le guardie, per favore» urla il giovane in lacrime, fisicamente placcato a terra da almeno tre uomini in un video che sta facendo in queste ore il giro del web. «Pensavo fosse uno scherzo – spiega nel filmato il macellaio, contenuto a fatica dagli amici mentre inveisce contro l’aggressore -, io mi alzo alle 5 del mattino per andare al lavoro, vergognati».

Nel video si vedono diversi uomini su posto, tra quelli che tengono bloccato il malvivente a terra ed altri accorsi per le urla, ma nessuno di questi indossa la mascherina.

Poco dopo sul luogo della tentata rapina sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Ercolano-Portici, che hanno posto in stato di fermo l’uomo ed ascoltato le dichiarazioni dei numerosi testimoni.

ECCO IL VIDEO