Rapinata e pestata perchè tradiva il marito con un noto pregiudicato: 7 arresti

TORRE ANNUNZIATA – I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata ha dato esecuzione a sette ordinanze cautelari di sottoposizione agli arresti domiciliari emesse dal Gip di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di Nappi Vittorio, Iovene Salvatore, De Simone Anna, Iovene Patrizia, Iovene Annunziata, Iovene Miriana e Iovene Valeria.

In particolare nei confronti di Nappi Vittorio ed Izzo Salvatore il provvedimento restrittivo è stato emesso per il delitto di rapina e per il reato di lesioni aggravate. A carico delle donne invece l’ordinanza cautelare è stata adottata in quanto concorrenti nei reati di detenzione e porto illegali di arma da fuoco.

L’attività investigativa ha tratto origine dalla denuncia di una donna che riferiva di aver subito nell’aprile u.s. una rapina da parte di due giovani, i quali le sottraevano con violenza l’autovettura a lei intestata. Le indagini permettevano di accertare l’identità dei due soggetti resisi responsabili dei reati di rapina e lesioni personali, nonché di individuare cinque donne, tutte dello stesso nucleo familiare, le quali nelle fasi concitate degli eventi, si erano recate dalla vittima armate di pistola, per aggredire e minacciare la stessa.

I reati in contestazione si collocavano nel solco di una escalation di violenze fisiche e verbali che la persona offesa aveva subito per questioni di carattere sentimentale. Pare che la donna avesse una relazione extraconiugale con un noto pregiudicato.