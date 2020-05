Rapinava nota catena di supermercati: arrestato 34enne

MADDALONI – In data 23 maggio u.s., i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad un‘ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, richiesta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Miranda Saverio, napoletano, classe 86, ritenuto gravemente indiziato del reato di furto presso i supermercati Decò di Maddaloni, siti in Via Maddalena e Via San Francesco D‘Assisi ed avvenuti nelle date del 24.1.2020 e 2.2.2020.

Le indagini sono partite immediatamente dopo la denuncia sporta dalla titolare dei due esercizi commerciali, la quale forniva agli investigatori le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dei supermercati, immagini che riproducevano fasi della dinamica delittuosa.

La Polizia Giudiziaria identificavano l‘autore mediante il confronto con le immagini dell’indagato, disponibili nella banca dati weblase, congiuntamente al ritrovamento di parte degli indumenti indossati durante il furto, rinvenuti a seguito di una perquisizione presso l’abitazione del Miranda.

Gli elementi acquisiti consentivano dunque di conseguire un quadro gravemente indiziario a carico dell‘indagato.

