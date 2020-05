Reddito di Cittadinanza, con il nuovo “Cura Italia” cambiano i requisiti: le novità

ITALIA – Reddito di cittadinanza, si cambia ancora una volta. Ormai da giorni si discute su quanto previsto dall’ultima bozza del decreto cura Italia, e come dovrebbe cambiare i requisiti per richiedere il reddito di cittadinanza. In particolare potrebbero essere aumentate le soglie reddituali e patrimoniali, facendo così aumentare da maggio anche i potenziali beneficiari. La bozza del nuovo decreto legge che il governo si accinge a varare prevede infatti norme diverse per l’accesso al reddito di cittadinanza durante l’emergenza coronavirus.

TUTTE LE NOVITA’

Queste norme varranno per le domande presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020: per i periodi precedenti il decreto Cura Italia aveva già sospeso le condizionalità. I nuovi limiti per accedere al reddito di cittadinanza se il provvedimento dovesse essere approvato, sono:

Limite Isee di 10 mila euro (incrementati dagli attuali 9.360 euro),

Patrimonio immobiliare non superiore a 50mila euro (rispetto agli attuali 30mila),

Patrimonio finanziario (liquidità su conti correnti, depositi e investimenti) non superiore a 8 mila euro (dagli attuali 6mila euro).

Continuano a essere sospesi fino a giugno i termini per la segnalazione delle variazioni al nucleo familiare o al reddito dei titolari.