Regione Campania. Pensioni minime, De Luca: “A 250.000 titolari arriverà il bonus”

CAMPANIA – L’ente guidato da Vincenzo De Luca nei giorni scorsi, per contrastare la crisi economica connessa al blocco delle attività per il coronavirus ha messo in campo un piano di aiuti a famiglie, pensionati, imprese e lavoratori autonomi con bonus, contributi una tantum e aumento delle pensioni minime. In molti casi era necessario attendere l’apertura dei termini per fare domanda, in altri invece le scadenze sono legate ad altro tipo di contingenze burocratiche.

BONUS MICRO IMPRESE

“Abbiamo creato un piano socio economico regionale che vale quasi un milardo. Abbiamo dato un bonus di 200 euro alle micro imprese, cioè piccole attività economiche, danneggiate economicamente, che a causa dell’emergenza hanno dovuto chiudere. Nella serata giovedì abbiamo disposto con i decreti dirigenziali pagamenti per 2479 imprese, ripartite su piano regionale in questo modo: Provincia di Napoli 1014 imprese, Provincia di Salerno 509 imprese, Caserta 346, Avellino 367, Benevento 243. Manderemo una lettera ai beneficiari con il numero del decreto dirigenziale che ha trasferito i 2000 euro. Dal 4 maggio 10.000 imprese al giorno, avranno il mandato di pagamento” ha detto De Luca nella sua ultima conferenza stampa.

BONUS PROFESSIONISTI 1000 EURO

Il governatore durante la conferenza stampa, riguardo a questo bonus, ha chiarito: “Abbiamo fatto partire giovedì i primi 564 pagamenti per i professionisti. Siamo partiti con gli iscritti alle casse dei periti agrari e ragionieri per i quali avevamo avuto riscontro sulla effettiva iscrizione alle rispettive casse previdenziali. I pagamenti sono stati così ripartiti: 245 professionisti di Napoli 150 di Salerno 78 Caserta 51 Avellino 40 Benevento . Per i pagamenti dal 4 maggio ci muoveremo come le micro imprese.

PENSIONI AL MINIMO E SOCIALI

Sono tanti i pensionati che in questo periodo si aspettavano l’aumento delle pensioni, il governatore anche qui ha chiarito determinati punti e soprattutto alcuni aspetti. “Abbiamo lavorato per 15 giorni, prima per risolvere il problema della privacy in relazione ai dati che abbiamo chiesto all’Inps. Abbiamo chiesto quanti fossero i pensionati al minimo e quelli che percepivano le pensioni sociali che, quindi, non godevano di altri contributi: siamo arrivati a 235.000 pensionati; ai quali daremo un bonus per portare la pensione al minimo fino a 1000 euro per le pensioni di maggio e giugno. Abbiamo parlato con il ministero del lavoro il presidente dell’Inps, stiamo facendo una convenzione con l’inps perché prima volevano che ogni pensionato facesse lui la domanda per avere il contributo. Per evitare follie, abbiamo trovato un’intesa e, spero che martedì mercoledì firmiamo la convenzione per poter pagare in tempo le pensioni fino a 1000 euro per maggio e giugno. A 250.000 titolari arriverà il bonus”, ha dichiarato De Luca.