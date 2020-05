Regione Campania, scandalo mascherine: “Non difendono dal contagio, sono come un foulard”

Stefano Caldoro: “Si ritirino immediatamente tutte le mascherine ancora non utilizzate e si informino i cittadini di non usare quelle ricevute a casa”





CAMPANIA – Una recente inchiesta condotta da Fanpage.it ha posto l’attenzione su un problema che molti residenti campani si erano già posti: la scarsa qualità delle mascherine inviate a casa dalla Regione. A quanto pare l’amministrazione le avrebbe acquistate, per un valore di circa 3 milioni di euro, da aziende disparate e non specializzate; da quelle che si occupano di produzione di tende a quelle che gestiscono corsi di formazione professionale. Il risultato è semplice: i materiali sembrano inadeguati e di scarsa utilità.

“E’ come mettersi un foulard in faccia, grazie alla legge in deroga le aziende pensano di poter fare di tutti, ma ne pagheranno le conseguenze”; sono state queste le parole del titolare di un’azienda che si occupa di forniture mediche da molti anni, nonché esperto del settore che temendo ritorsioni sugli appalti per la sua azienda ha chiesto a Fanpage di restare anonimo.

Inoltre il dottor Lino Prezioso, ingegnere chimico, durante la sua intervista ha posto l’attenzione sul materiale TNT, utilizzato per la realizzazione delle mascherine in questione. Tale materiale è stato dichiarato “di adeguata capacità filtrante” dalla Regione, tuttavia non si dà un valore a tale capacità, e sorge quindi spontaneo chiedersi quale sia il valore limite al di sotto del quale le mascherine vengano considerate inadeguate.

Stefano Caldoro, capo dell’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, ha affermato a riguardo: “Questa inchiesta impone la massima prudenza. La Regione ritiri immediatamente tutte le mascherine ancora non utilizzate e informi i cittadini di non usare quelle ricevute a casa”. Il Consigliere ha poi proseguito dicendo: “Il costo del singolo pezzo supera di molto quello medio dei più usati dispositivi medici, in più le mascherine comprate e distribuite dalla Regione non difendono dal contagio anzi inducono a far credere ai cittadini di essere protetti”.