Regione Campania, Schiano su De Luca: “Lo sceriffo depone le armi. Ora ascolti chi lavora”

CAMPANIA – Dopo il dietrofront del governatore De Luca sull’asporto, Michele Schiano, consigliere regionale di Fratelli d’Italia attacca duramente il presidente della Regione:

“De Luca è in totale confusione. Stamattina, lo sceriffo depone le armi ed accoglie tutte quelle che sono state le proposte del centro destra e di FDI. Con l’ultima ordinanza è stato consentito l’asporto e da lunedì ristoranti, bar, pizzerie e pub potranno quindi far arrivare i propri clienti a ritirare il cibo, sempre attuando tutte le precauzioni anti contagio. Questo è quanto chiedevamo da tempo e con forza. Bisognerà rispettare il distanziamento e portare la mascherina. Ma non il bavaglio, quello non lo porteremo mai e continueremo a lottare per far valere i diritti di tutti i lavoratori”

