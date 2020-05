Riapertura negozi di abbigliamento nella Fase 2: tutte le regole da seguire

In questa fase verranno imposte alcune regole ben precise per garantire la salute di dipendenti e clienti

CAMPANIA – La Fase 2 sta per iniziare, come annunciato da Giuseppe Conte, a partire dal 4 maggio gli italiani dovranno cominciare a convivere con il virus. Nel tentativo di far ripartire l’economia garantendo la salute dei cittadini, è stato redatto un nuovo decreto che prevede la riapertura graduale delle attività produttive che negli ultimi due mesi sono rimaste chiuse a causa del lockdown. A tornare a lavoro per primi saranno il settore manifatturiero, edile e del commercio all’ingrosso, mentre il 18 maggio sarà la volta del commercio al dettaglio, dunque del mondo della moda. Gli ultimi saranno i parrucchieri e i centri estetici, che probabilmente riapriranno solo l’1 giugno, almeno stando a quanto comunicato durante l’ultima conferenza stampa. I negozi di abbigliamento, di scarpe di gioielli, però, non saranno più come ce li ricordiamo, visto che dovranno attuare una serie di rigidi provvedimenti per garantire il distanziamento sociale e per ridurre la possibilità di contagiarsi.

In questa fase verranno imposte alcune regole ben precise per garantire la salute di dipendenti e clienti. La mascherina diventerà obbligatoria, dunque la si dovrà indossare in tutti i luoghi a rischio, che siano al chiuso o all’aperto. Anche all’interno dei negozi, dunque, non si potrà fare a meno dei dispositivi di protezione, ovvero mascherina e guanti, così da preservare la salute sia dei clienti che dei dipendenti. Gli ingressi nei negozi di abbigliamento, scarpe e accessori dovranno essere contingentati. In uno spazio di 40 mt quadri ci potranno essere al massimo un cliente e due dipendenti, mentre nei locali più grandi saranno necessari dei percorsi per regolamentare le entrate e le uscite. Probabilmente, dunque, si dovranno rispettare delle apposite file, così da evitare assembramenti e da garantire il distanziamento di un metro all’interno degli store.

Così come in qualsiasi esercizio commerciale, anche all’interno dei negozi di moda si dovranno installare dei dispenser di gel disinfettante, meglio se accanto alla cassa o all’ingresso. Ai clienti è consigliabile servirsene sia prima che dopo aver toccato gli abiti e i prodotti esposti. La questione su cui ci sono ancora molti dubbi riguarda la sanificazione dei camerini e degli abiti provati. Ad oggi pare che sarà necessario disinfettare tutto dopo l’ingresso di ogni cliente, dunque sarà necessario ideare dei sistemi di disinfestazione particolari così da garantire la massima igiene sia dei locali che dei prodotti. Per il momento, però, il governo non ha ancora diffuso le linee guida da seguire in questo campo, probabilmente delle informazioni più specifiche arriveranno solo nelle prossime settimane, anche se è chiaro che le spese che i negozi di abbigliamento si troveranno ad affrontare saranno più elevati rispetto al passato.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK