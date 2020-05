Riaperture scuole a settembre, banchi distanziati e mascherine obbligatorie

Per garantire il distanziamento sociale l’Oms ipotizza anche la possibilità di prevedere vari turni e considerare l’aumento degli insegnanti in modo da ridurre il numero di studenti per classe





ITALIA – Si comincia a pensare un rientro a scuola per settembre. Oltre al distanziamento sociale nelle classi con i banchi separati di almeno un metro e mezzo, l’altra ipotesi è che la mascherina sia obbligatoria per tutti gli studenti sopra i sei anni, i docenti e tutto il personale della scuola.

LE RACCOMANDAZIONI DELL’OMS

L’Oms suggerisce di igienizzare gli ambienti, separare i banchi nelle aule di almeno un metro, sviluppare la sensibilità di tutti ad indossare le mascherine a scuola. In caso di riapertura delle scuole l’Oms sollecita inoltre un’adeguata igiene delle mani e raccomanda i saluti senza contatto. Nelle aule e all’ingresso delle scuole, prosegue l’Organizzazione, devono essere presenti i dispensatori di gel idroalcolico o sapone e acqua pulita. Si tratta anche di garantire una pulizia quotidiana regolare con disinfettante dell’ambiente scolastico, dei libri, del materiale didattico e dei servizi igienici.

OMS SORVEGLIARE CHI HA SINTOMI DI RAFFREDDORE

Tra le raccomandazioni dell’Oms anche la sorveglianza di chi, sia studente che membro del personale scolastico, presenti i sintomi del raffreddore. Per quanto riguarda i pasti, è meglio evitare la mensa e in alternativa far pranzare gli studenti in classe. Così come è sconsigliato riunire varie classi insieme. Le aule dovranno inoltre essere quanto più arieggiate. Per garantire il distanziamento sociale l’Oms ipotizza anche la possibilità di prevedere vari turni e considerare l’aumento degli insegnanti in modo da ridurre il numero di studenti per classe.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK