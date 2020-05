Riapre il bosco di Capodimonte, il direttore: “Siate responsabili”

NAPOLI – Riapre lunedì 18 maggio il Real Bosco di Capodimonte, secondo i consueti orari, dopo la chiusura imposta dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19, e dopo importanti lavori di restauro e riqualificazione paesaggistica che continueranno anche nei mesi futuri. Sono stati recuperati 14 ettari in più e 14 km di viali, impiantati mille tra alberi e arbusti. Riaprirà il settecentesco Giardino tardo-barocco, riportato alla sua forma originale dopo i danni dovuti alla tempesta del 2018 che causò la perdita di centinaia di alberi.

Lunedì i fruitori troveranno a disposizione complessivamente 68 ettari di bosco ma, si sottolinea in una nota, “saranno chiamati a tenere comportamenti responsabili e ad osservare scrupolosamente le regole sanitarie di contenimento del contagio da Covid-19 (uso della mascherina, distanziamento sanitario e divieto di assembramento). Le specifiche prescrizioni Covid-19 si aggiungono al regolamento generale”.

Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, lancia un appello a tutti i cittadini: “Aiutateci ad offrirvi una fruizione in sicurezza. Contiamo, come sempre, sulla vostra collaborazione per evitare di mettere a rischio voi stessi e gli altri” e invita a segnalate ogni comportamento difforme alle prescrizioni al personale di vigilanza”. I fruitori dovranno prestare attenzione alla nuova segnaletica preposta ai varchi e sulle bacheche presenti nel Bosco, con separazione tra chi passeggia, chi corre e chi vuole andare in bicicletta e tre diversi colori per ciascuno dei percorsi.