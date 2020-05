Rientri dal Nord, parla De Luca: “I positivi al test rapido, tutti sottoposti al tampone”

In tutto, sono arrivate in Campania ben 600 persone le quali sono state ristrette in isolamento domiciliare

NAPOLI – E’ da poco finita la diretta facebook del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale in dieci minuti ha aggiornato la popolazione sulla situazione Coronavirus e soprattutto sui rientri in Campania che si sono registrati nella giornata di ieri.

Delle persone che sono state fermate ai caselli autostradali, ben 15 persone hanno fatto registrare una temperatura di poco superiore a 37,5°. Sono stati effettuati 32 test rapidi di cui 19 sono risultati postivi. Tutti e 19 sono stati sottoposti a tampone ed al momento, 17 sono risultati negativi e si è in attesa dei risultati degli altri due. In tutto, sono arrivate in Campania ben 600 persone le quali sono state ristrette in isolamento domiciliare.

