Rogo sul litorale, fiamme distruggono noto lido di Castel Volturno

CASERTA – Lido Verde a Castel Volturno distrutto dalle fiamme. Secondo le prime notizie si sarebbe sentito prima un fortissimo scoppio e poi le fiamme che hanno distrutto tutta la struttura. Al momento sono sconosciute le cause di quanto accaduto che hanno praticamente distrutto la famosa struttura balneare.

In una diretta della giornalista Marilena Natale, le immagini sono veramente agghiaccianti, le fiamme hanno completamente distrutto la struttura. E secondo quanto riportato pare che fosse già pronto e a norma per accogliere i bagnanti, secondo le norme vigenti previste per il coronaviurs, per questa estate ancora d’emergenza. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sull’origine del dolo, potrebbe trattarsi di un corto circuito o anche incendio doloso.

