By Gianluca Russo

I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale sono in azione dalle prime ore di questa mattina

Ros in azione a Giugliano: controlli e perquisizioni in città





GIUGLIANO IN CAMPANIA – Operazione dei Ros dalle prime ore di questa mattina a Giugliano. I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale stanno effettuando numerosi controlli in diverse zone della città con relative perquisizioni e sequestro di documenti. Anche dei professionisti potrebbero essere coinvolti nell’operazione che, presumibilmente, riguarda il mondo della criminalità organizzata ed in particolare il Clan Mallardo, egemone nella città a nord di Napoli.

Seguiranno aggiornamenti sulle operazioni.

