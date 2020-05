Rubano elettrodomestici da un supermercato: arrestati

ARZANO – Martedì notte gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, transitando presso la Rotonda di Arzano hanno notato cinque uomini che, alla loro vista, sono saliti su un furgone e su un’auto allontanandosi velocemente. I poliziotti, dopo un inseguimento, hanno raggiunto l’auto in via del Gran Paradiso e, dopo che i quattro occupanti si sono dati alla fuga a piedi, sono riusciti a bloccarne due. Pochi istanti dopo è stato rintracciato in via Limitone di Arzano il quinto uomo a bordo del furgone in cui sono stati rinvenuti numerosi elettrodomestici ed altri prodotti asportati nella notte dai depositi di un supermercato, per un valore complessivo di 9000 euro. I tre, napoletani tra i 49 ed i 23 anni con precedenti di polizia, sono stati sottoposti a fermo di P.G., convalidato giovedì, per ricettazione ed il materiale sequestrato è stato consegnato ai legittimi proprietari.

COMUNICATO STAMPA

