By Sara Leombruno

“Siamo in ginocchio, la produzione è ferma e la vendita è zero, ci serve un sostegno”

San Gregorio Armeno, gli artigiani furiosi: “Senza aiuti non riapriamo”





NAPOLI – Numerosi i cartelli appesi alle saracinesche di San Gregorio Armeno, il quartiere napoletano celebre per i presepi e le botteghe artigianali, che mostrano un messaggio chiaro: “Io non apro, senza aiuti le botteghe di San Gregorio Armeno muoiono e con loro la storica tradizione di Napoli e ne soffrirà inevitabilmente tutta la città e la Campania”.

È una vera e propria protesta quella dei negozianti napoletani, che nel giorno della riapertura generale decidono di non riaprire e lanciano un monito: “La nostra arte rischia di scomparire”, sottolineando il profondo stato di difficoltà in cui si trovano gli appartenenti alla loro categoria a seguito dell’emergenza Covid-19. Sono mesi, infatti, che le strade del centro storico di Napoli, sempre gremite di turisti, con tanto di sensi pedonali obbligati nel periodo di Natale, sono deserte.

Dopo aver parlato anche con il sindaco Luigi De Magistris, uno dei pastorai locali, Dino Bavaro, spiega la situazione di disagio che lui e i suoi colleghi stanno vivendo: “Chiediamo subito un incontro al Governatore Vincenzo De Luca. Dopo tre mesi di chiusura siamo in ginocchio, la produzione è ferma e la vendita è zero, ci serve un sostegno per mantenere la tradizione del presepe napoletano”.