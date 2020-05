Raffaele Cutolo in una foto del 13 maggio 1997 durante un udienza. L'evasione del boss della 'ndrangheta di San Luca Antonio Pelle, fuggito dall'ospedale di Locri dove era ai domiciliari, non ?? un caso isolato. La storia, infatti, insegna che dagli ospedali, ma anche dal carcere, fuggire non ?? impossibile ARCHIVIO - CIRO FUSCO