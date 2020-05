Scontri ed aggressioni tra gruppi di stranieri nel cuore di Napoli: un arresto

NAPOLI – Due risse in pochi giorni nel cuore di Forcella dove, ieri pomeriggio, i poliziotti del commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato uno straniero. Gli episodi di violenza tra extracomunitari sono esplosi la notte tra sabato e domenica, su via Pietro Colletta, con un vero e proprio scontro tra un gruppo di uomini d’origine nigeriana ed un altro di georgiani. L’aggressione, durante la quale era stato soccorso dal 118 un nigeriano ferito, era stata sedata dall’intervento della polizia che aveva identificato alcuni stranieri coinvolti.

Il secondo episodio che ha visto scontrarsi in strada nuovamente i gruppi delle due etnie, è avvenuto ieri pomeriggio. I poliziotti diretti dal primo dirigente Davide Della Cioppa, stavano effettuando il servizio di controllo del territorio quando, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti in via Pietro Colletta mentre un uomo brandiva un coltello minacciando due stranieri di origine nigeriana. L’extracomunitario che aveva in mano un coltello lungo 25 centimetri, ha tentato la fuga alla vista della volante della polizia ma è stato bloccato dagli agenti che gli hanno trovato addosso una collanina, appena rapinata ad uno degli africani che aveva minacciato ed anche una pistola, replica di una semiautomatica a cui era stato tolto il tappo rosso. L’uomo armato, David Gabritchidze, un 41enne georgiano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Nonostante l’episodio della rapina della collanina, gli scontri tra stranieri che perdurano da tempo e stanno riemergendo con forza a Forcella, durante la fase 2, sono stati più volte segnalati dagli abitanti e dal Comitato “Lenzuola Bianche” che unisce i residenti e i commercianti del quartiere. In particolare la miccia che avrebbe fatto esplodere la prima aggressione e, di conseguenza, la seconda dove i georgiani si sarebbero vendicati sui nigeriani rispetto al primo scontro, sarebbe da ricondurre ad alcune frequentazioni da parte degli africani con donne georgiane, duque una mancanza di vera integrazione tra le etnie come denunciato dal Comitato. «Si stanno verificando spesso episodi violenti tra gruppi di stranieri che vivono a Forcella e alcuni finiscono nel sangue, per questo chiediamo di formare un comitato per la sicurezza pubblica del quartiere in sinergia con le forze dell’ordine- annuncia Armando Simeone, portavoce del Comitato “Lenzuola Bianche”- vorremmo mettere in campo un progetto di sicurezza partecipata in modo volontario».

