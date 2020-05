By Alessandra Chianese

Scoperto a spacciare droga: in manette 33enne di Afragola

AFRAGOLA – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Antonio De Curtis ad Afragola un uomo che, all’esterno di un edificio, ha consegnato qualcosa a due persone a bordo di un’auto in cambio di denaro.

I poliziotti hanno fermato gli acquirenti sanzionandoli amministrativamente poiché in possesso di due involucri di cocaina per un peso complessivo di 40 grammi. Lo spacciatore, invece, che si era dato alla fuga entrando nel palazzo, è stato bloccato e nella sua abitazione sono stati rinvenuti un bilancino e la somma di 40 euro.

Giuseppe Vernazzaro, 33enne di Afragola con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

