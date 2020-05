Scuola, accordo raggiunto: dopo l’estate concorso per assumere 32mila precari

ITALIA – C’è l’accordo nella maggioranza sul decreto scuola. Dopo il vertice di Palazzo Chigi convocato dal premier Giuseppe Conte, è stata infatti raggiunta l’intesa. Il concorso per l’assunzione di 32mila insegnanti precari ci sarà, ma dopo l’estate, e non sarà più “a crocette” ma con una prova scritta. Secondo fonti dell presidenza del Consiglio, questa soluzione “permette di combattere il precariato garantendo la meritocrazia”.

Soddisfatto anche il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che sottolinea come il governo voglia “ridurre il precariato, per dare più stabilità alla scuola, e vogliamo farlo attraverso una modalità di assunzione che garantisca il merito. Abbiamo 78mila insegnanti da assumere nel primo e secondo ciclo fra concorsi ordinari e concorso straordinario. Sono numeri importanti e dobbiamo fare presto”.

COME SI SVOLGERA’ IL CONCORSO

Secondo il ministro, l’intesa raggiunta “sulla proposta del presidente del Consiglio va in questa direzione, confermando il concorso come percorso di reclutamento per docenti”. E’ stata però accolta la richiesta di modificare la modalità della prova, eliminando i quiz a crocette che erano stati previsti nel decreto scuola votato a dicembre in Parlamento. Questa prova sarà sostituita con uno scritto, in modo da garantire una selezione ancora più meritocratica”.

