Scuola, Azzolina: “Niente 6 politico, lo studente potrà essere bocciato”

ITALIA – “La valutazione degli studenti in questo anno scolastico avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto, gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ma non sarà 6 politico”.

Lo ha affermato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso di un’audizione in Commissione Cultura della Camera. Le insufficienze compariranno nel documento di valutazione, ha assicurato il ministro. “Per chi è ammesso alla classe successiva con votazione inferiore a 6 – ha detto ancora Azzolina – o, comunque, con livelli di apprendimento non consolidati sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare, nella prima parte di settembre, quanto non è stato appreso. Il piano sarà allegato al documento di valutazione finale. Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico. L’Ordinanza tiene conto delle necessità e dei bisogni degli studenti con disabilità. L’attività didattica del prossimo anno scolastico – ha detto Azzolina – sarà riprogettata per recuperare contenuti non svolti durante quest’anno”.