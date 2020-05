Scuola, Fase 2: Il “Don Geremia Piscopo” è pronto a ripartire

ARZANO – L’Istituto d’Istruzione Superiore “Don G. Piscopo” di Arzano si prepara alla rinascita proponendo per il Progetto SCUOLA VIVA un evento, nuovo, dal titolo : #mo-dad.

Le studentesse dei corsi, previsti nel programma regionale giunto al suo 4° anno e posti in stand-by a causa dell’emergenza COVID-19, hanno saputo simpaticamente realizzare un momento moda in modalità a distanza.

E’ la realtà virtuale oggi a spingere la creatività, la fantasia e la versatilità di giovani donne ad andare oltre le distanze, a superarle, a non smettere di sognare.

Così le ragazze del Piscopo, sostenute con l’entusiasmo e la professionalità di sempre dalla Dirigente Scolastica Carmela Ferrara,hanno voluto sognare in Virtual Fashion.

Inoltre, sempre su idea della Dirigente C. Ferrara, sono in lavorazione ad opera delle allieve dell’indirizzo Industria e Artigianato, in modalità dad e sotto la guida delle docenti tecniche di moda, mascherine stilizzate col marchio Made in Italy del Piscopo da distribuire alla platea scolastica arzanese in vista del rientro nel rispetto delle misure previste per la sicurezza.

Il motore del Piscopo in effetti non si è fermato mai!

Referente Eventi Moda Prof.ssa Rosa dello Iacono