Sfrecciava in Tangenziale con 2,5 kg di droga: arrestato 23enne del napoletano

NAPOLI/POMIGLIANO – Ieri pomeriggio, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della Sezione Polizia Stradale di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato sulla Tangenziale di Napoli una persona a bordo di un motociclo con targa prova che procedeva a forte velocità.

La persona è stata intercettata e bloccata all’interno dell’area di servizio Esso di Capodimonte. All’atto del controllo, il giovane manifestava un evidente stato di agitazione ed insofferenza che ha insospettito gli agenti che hanno rinvenuto, occultato nel vano sottosella dello scooter, 25 panetti di HASHISH per un peso complessivo di 2,5 kg.

F.G., 23enne di Pomigliano d’Arco con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio; inoltre, il motociclo e la targa di prova venivano sottoposti a sequestro penale. Infine, è stato sanzionato aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.

DROGA, UNA DENUNCIA ED UNA MULTA A FUORIGROTTA

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Veniero due persone che, alla loro vista, hanno cercato di allontanarsi ma sono state raggiunte e bloccate.

Uno dei due è stato trovato in possesso di 5 bustine di marijuana per un peso di circa 6 grammi e della somma di 600 euro.

Un 19enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la persona che era con lui è stata sanzionata amministrativamente perché in possesso di circa 2 grammi di marijuana.

Inoltre, entrambi sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.